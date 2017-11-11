У Харкові іноземець намагався пронести на борт літака пістолет

“Учора, в пункті пропуску для повітряного сполучення „Харків-авіа“ у ході здійснення прикордонного контролю рейсу „Харків-Варшава“ у 61-річного громадянина Греції під час огляду особистих речей за допомогою системи „Рапіскан“ виявлено пристрій для відстрілу гумових куль „Форт-12Р“, який заборонено перевозити повітряним транспортом, та 15 набоїв до нього”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, 10 листопада у 10 містах України до поліції надійшли повідомлення про замінування місцевих аеропортів. Інформація про замінування не підтвердилась у жодному місті.

У поліції з'ясували, що дзвінки про "замінування" аеропортів були здійснені з території сусідньої держави.