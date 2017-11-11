У Харкові іноземець намагався пронести на борт літака пістолет
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. В аеропорту Харкова затримано громадянина Греції, який намагався пронести на борт літака пістолет. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, передає УНН.
“Учора, в пункті пропуску для повітряного сполучення „Харків-авіа“ у ході здійснення прикордонного контролю рейсу „Харків-Варшава“ у 61-річного громадянина Греції під час огляду особистих речей за допомогою системи „Рапіскан“ виявлено пристрій для відстрілу гумових куль „Форт-12Р“, який заборонено перевозити повітряним транспортом, та 15 набоїв до нього”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, 10 листопада у 10 містах України до поліції надійшли повідомлення про замінування місцевих аеропортів. Інформація про замінування не підтвердилась у жодному місті.
У поліції з'ясували, що дзвінки про "замінування" аеропортів були здійснені з території сусідньої держави.