В Харькове иностранец пытался пронести на борт самолета пистолет

"Вчера, в пункте пропуска для воздушного сообщения "Харьков-Авиа" в ходе осуществления пограничного контроля рейса "Харьков-Варшава" у 61-летнего гражданина Греции во время досмотра личных вещей с помощью системы "Рапискан" обнаружено устройство для отстрела резиновых пуль "Форт -12Р", который запрещено перевозить воздушным транспортом, и 15 патронов к нему", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 10 ноября в 10 городах Украины в полицию поступили сообщения о заминировании местных аэропортов. Информация о заминировании не подтвердилась ни в одном городе.

В полиции выяснили, что звонки о "заминировании" аэропортов были осуществлены с территории соседнего государства.