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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 10550 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 43585 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 64224 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 71724 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 74019 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 61284 просмотра

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В Харькове иностранец пытался пронести на борт самолета пистолет

В Харькове иностранец пытался пронести на борт самолета пистолет

Киев  •  УНН

 • 10462 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В аэропорту Харькова задержали гражданина Греции, который пытался пронести на борт самолета пистолет. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

"Вчера, в пункте пропуска для воздушного сообщения "Харьков-Авиа" в ходе осуществления пограничного контроля рейса "Харьков-Варшава" у 61-летнего гражданина Греции во время досмотра личных вещей с помощью системы "Рапискан" обнаружено устройство для отстрела резиновых пуль "Форт -12Р", который запрещено перевозить воздушным транспортом, и 15 патронов к нему", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 10 ноября в 10 городах Украины в полицию поступили сообщения о заминировании местных аэропортов. Информация о заминировании не подтвердилась ни в одном городе.

В полиции выяснили, что звонки о "заминировании" аэропортов были осуществлены с территории соседнего государства.

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