У Харкові горіли гаражі, є постраждалі

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Сьогодні вночі, о 02:30, на номер “101” надійшло повідомлення про загоряння легкових автомобілів в гаражних боксах на території приватного домоволодіння. Про це повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій України у Харківській області, передає УНН.

На момент прибуття рятувальників вогнем були охоплені три гаражні бокси, в яких горіли автомобілі. Загальна площа пожежі склала 200 кв.м.

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“Під час пожежі отримав отруєнням чадним газом власник боксів, чоловік 1959 року народження, якого було госпіталізовано до Центральної районної лікарні”, — повідомили у ДСНС.

Над ліквідацією пожежі працювали 6 пожежно-рятувальних відділень. О 03:34 пожежу було локалізовано, о 06:20 повністю ліквідовано.

Нагадаємо, за одну ніч з 6 на 7 листопада в Одесі горіло близько 20 автомобілів.

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