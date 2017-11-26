У Харкові горіли гаражі, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Сьогодні вночі, о 02:30, на номер “101” надійшло повідомлення про загоряння легкових автомобілів в гаражних боксах на території приватного домоволодіння. Про це повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій України у Харківській області, передає УНН.
На момент прибуття рятувальників вогнем були охоплені три гаражні бокси, в яких горіли автомобілі. Загальна площа пожежі склала 200 кв.м.
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“Під час пожежі отримав отруєнням чадним газом власник боксів, чоловік 1959 року народження, якого було госпіталізовано до Центральної районної лікарні”, — повідомили у ДСНС.
Над ліквідацією пожежі працювали 6 пожежно-рятувальних відділень. О 03:34 пожежу було локалізовано, о 06:20 повністю ліквідовано.
Нагадаємо, за одну ніч з 6 на 7 листопада в Одесі горіло близько 20 автомобілів.
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