В Харькове горели гаражи, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Сегодня ночью, в 02:30, на номер “101” поступило сообщение о возгорании легковых автомобилей в гаражных боксах на территории частного домовладения. Об этом сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины в Харьковской области, передает УНН.
На момент прибытия спасателей огнем были охвачены три гаражных бокса, в которых горели автомобили. Общая площадь пожара составила 200 кв.м.
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“Во время пожара получил отравление угарным газом владелец боксов, мужчина 1959 года рождения, который был госпитализирован в Центральную районную больницу”, — сообщили в ГСЧС.
Над ликвидацией пожара работали 6 пожарно-спасательных отделений. В 3:34 пожар был локализован, в 06:20 полностью ликвидирован.
Напомним, за одну ночь с 6 на 7 ноября в Одессе горело около 20 автомобилей.
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