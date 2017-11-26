В Харькове горели гаражи, есть пострадавшие

На момент прибытия спасателей огнем были охвачены три гаражных бокса, в которых горели автомобили. Общая площадь пожара составила 200 кв.м.

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“Во время пожара получил отравление угарным газом владелец боксов, мужчина 1959 года рождения, который был госпитализирован в Центральную районную больницу”, — сообщили в ГСЧС.

Над ликвидацией пожара работали 6 пожарно-спасательных отделений. В 3:34 пожар был локализован, в 06:20 полностью ликвидирован.

Напомним, за одну ночь с 6 на 7 ноября в Одессе горело около 20 автомобилей.

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