У Харкові горіла багатоповерхівка: евакуювали 15 мешканців
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У 9-поверховому житловому будинку у Харкові сталася пожежа, внаслідок якої евакуювали 15 людей. Про це повідомила ГУ ДСНС України у Харківській області, передає УНН.
"18 квітня о 9:59 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу в 9-поверховому житловому будинку за адресою м. Харків, вул. Вологодська, 35", – зазначено в повідомленні.
На момент прибуття вогнеборців пожежа охопила балкон квартири на шостому поверсі.
"Полум’я почало поширюватись на сусідні балкони, а також через вікно у середину квартири. Площа пожежі склала близько 15 кв.м. У наслідок сильного задимлення під’їзду рятувальникам довелося евакуювати 15 мешканців будинку, з них 3 дітей. Медики, які також прибули до місця події, надавали допомогу евакуйованим людям на місці", – зазначили рятувальники.
Пожежу було локалізовано о 10:16, а повністю ліквідовано о 10:53.
Причина займання наразі з'ясовується.
Нагадаємо, у Львові сталася пожежа у будинку, внаслідок якої рятувальники евакуювали з будівлі п'ятнадцять людей.