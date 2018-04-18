В Харькове горела многоэтажка: эвакуировали 15 жителей

"18 апреля в 9:59 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме по адресу г. Харьков, ул. Вологодская, 35", - говорится в сообщении.

На момент прибытия пожарных пожар охватил балкон квартиры на шестом этаже.

"Пламя начало распространяться на соседние балконы, а также через окно внутрь квартиры. Площадь пожара составила около 15 кв.м. Вследствие сильного задымления подъезда спасателям пришлось эвакуировать 15 жильцов дома, из них 3 детей. Медики, которые также прибыли к месту происшествия, оказывали помощь эвакуированным людям на месте", - отметили спасатели.

Пожар был локализован в 10:16, а полностью ликвидирован в 10:53.

Причина возгорания выясняется.

Напомним, во Львове произошел пожар в доме, в результате которого спасатели эвакуировали из здания 15 человек.