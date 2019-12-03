У Харкові біля входу в магазин невідомі повісили тушу вівці
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Харкові біля входу до магазину, який спеціалізується на продажі хутра, виявили повішену тушу вівці з розпоротим животом. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.
Повідомлення про подію надійшло до Київського відділу поліції 3 грудня близько 07:30.
На вулицю Маяковського виїхала слідчо-оперативна група. Працівники поліції наразі працюють на місці пригоди.
Інформація зареєстрована в Єдиному обліку Київського відділу поліції. Всі обставини та особи зловмисників наразі встановлюються.
Нагадаємо, в Австралії померла вівця, овчина якої була найважчою у світі.