У Харкові біля лікарні швидкої допомоги виявили труп

Труп чоловіка було виявлено практично на в’їзді на територію лікарні. Встановлено, що це чоловік 1962 року народження, безхатько. Встановлено, що смерть настала вже доволі давно. На тілі виявлені травми, зокрема переламані ребра, рани на потилиці.

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Наразі встановлюються причини смерті чоловіка, а також обставини скоєння вбивства та підозрювані. Розслідування проводиться за ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Раніше у Харкові біля гаражів знайшли загорнутий у килим труп.