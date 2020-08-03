В Харькове возле больницы скорой помощи обнаружили труп

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100923 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 109766 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 114633 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 146331 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 115114 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 138843 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103680 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102765 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105035 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102263 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Харькове возле больницы скорой помощи обнаружили труп

В Харькове возле больницы скорой помощи обнаружили труп

Киев  •  УНН

 • 43714 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. В Харькове рядом с больницей скорой помощи обнаружили труп мужчины со следами насильственной смерти. Об этом УНН сообщили правоохранители.

Труп мужчины был обнаружен практически на въезде на территорию больницы. Установлено, что это мужчина 1962 года, бездомный. Установлено, что смерть наступила уже довольно давно. На теле обнаружены травмы, в частности переломанные ребра, раны на затылке.

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Устанавливаются причины смерти мужчины, а также обстоятельства совершения убийства и подозреваемые. Расследование проводится по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Ранее в Харькове возле гаражей нашли завернутый в ковер труп.

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