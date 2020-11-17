У Харкові автівка на задньому ходу на смерть збила пенсіонера
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Харкові водій, здійснюючи рух автомобілем заднім ходом, збив на смерть пенсіонера. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.
Повідомляється, що 16 листопада близько 18:30 до Новобаварського відділу поліції надійшло повідомлення про наїзд на 73-річного чоловіка на вулиці Москалівській.
“При виїзді на місце поліцейські попередньо з’ясували, що 53-річний водій автомобіля Mercedes Benz допустив наїзд на громадянина, здійснюючи рух заднім ходом. Медики, які також прибули за адресою, констатували смерть пенсіонера”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за цим фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Хмельницькому водій маршрутного автобуса скоїв наїзд на двох малолітніх школярів, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.