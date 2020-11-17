В Харькове автомобиль на заднем ходу насмерть сбил пенсионера
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Харькове водитель, осуществляя движение автомобилем задним ходом, сбил насмерть пенсионера. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
Сообщается, что 16 ноября около 18:30 в Новобаварский отдел полиции поступило сообщение о наезде на 73-летнего мужчину на улице Москалевской.
"При выезде на место полицейские предварительно выяснили, что 53-летний водитель автомобиля Mercedes Benz допустил наезд на гражданина, осуществляя движение задним ходом. Медики, которые также прибыли по адресу, констатировали смерть пенсионера", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Хмельницком водитель маршрутного автобуса совершил наезд на двух малолетних школьников, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.