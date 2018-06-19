У Харкові арештували водія, який на смерть збив дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Суд обрав запобіжний захід для водія мікроавтобуса, який в Харкові на смерть збив 7-річну дівчинку, у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.
"Суд підтримав клопотання прокуратури та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави", – зазначили у відомстві.
Під час судового засідання водій визнав свою провину.
Сторона захисту клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Нагадаємо, мікроавтобус збив семирічну дівчинку в Харкові 17 червня. Від отриманих ушкоджень дитина загинула. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України.