У Харкові арештували водія, який на смерть збив дитину

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Суд обрав запобіжний захід для водія мікроавтобуса, який в Харкові на смерть збив 7-річну дівчинку, у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

"Суд підтримав клопотання прокуратури та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави", – зазначили у відомстві.

Під час судового засідання водій визнав свою провину.

Сторона захисту клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, мікроавтобус збив семирічну дівчинку в Харкові 17 червня. Від отриманих ушкоджень дитина загинула. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України. 

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