В Харькове арестовали водителя, который насмерть сбил ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Суд избрал меру пресечения для водителя микроавтобуса, который в Харькове насмерть сбил 7-летнюю девочку, в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
"Суд поддержал ходатайство прокуратуры и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", - отметили в ведомстве.
Во время судебного заседания водитель признал свою вину.
Сторона защиты ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Напомним, микроавтобус сбил семилетнюю девочку в Харькове 17 июня. От полученных повреждений ребенок погиб. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины.