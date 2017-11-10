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У Харківській області сталась пожежа у готелі

У Харківській області сталась пожежа у готелі

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Харківській області ліквідовано пожежу в приватному готелі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.

"10 листопада о 03.58 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу у готельному комплексі, що розташований на вул. Івана Сенченко у селищі Наталине Красноградського району. Загоряння помітила адміністрація закладу вже коли вогонь вирвався крізь дах", - йдеться у повідомленні.

Пожежні, які прибули до місця події з’ясували, що осередок загоряння знаходився на горищі одноповерхової будівлі готелю. На той час вогонь встиг поширитись на площу 40 кв.м. В одному місці утворився прогар у дерев’яному перекритті і палаючі рештки почали потрапляти до одного з готельних номерів, де вже почали горіти меблі.

"Людей всередині готелю не було, то ж рятувальники відразу зосередили сили на локалізацію осередку пожежі. Існувала загроза швидкого розповсюдження вогню пустотами у дерев’яному перекритті на всій площі будівлі, яка складала понад 400 кв.м.", - зазначили у ДСНС.

О 04.15 пожежу було локалізовано. До 10:00 вогнеборці працювали над тим, щоб розібрати дерев’яні конструкції перекриття та даху, аби дістатися до прихованих осередків горіння.

Ймовірною причиною виникнення пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації пічного опалення.

Як повідомляв УНН, поблизу столичного ТЦ загорілися складські приміщення і паркінг.

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