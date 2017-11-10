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В Харьковской области произошел пожар в гостинице

В Харьковской области произошел пожар в гостинице

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Харьковской области ликвидирован пожар в частной гостинице. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.

"10 ноября в 03.58 в Службу спасения" 101 "поступило сообщение о пожаре в гостиничном комплексе, который расположен на ул. Ивана Сенченко в поселке Натальино Красноградского района. Возгорание заметила администрация заведения уже когда огонь вырвался сквозь крышу", - говорится в сообщении.

Пожарные, прибывшие к месту происшествия выяснили, что очаг возгорания находился на чердаке одноэтажного здания отеля. К тому времени огонь успел распространиться на площадь 40 кв.м. В одном месте образовался прогар в деревянном перекрытии и горящие остатки начали попадать в один из гостиничных номеров, где уже начала гореть мебель.

"Людей внутри отеля не было, поэтому спасатели сразу сосредоточили силы на локализацию очага пожара. Существовала угроза быстрого распространения огня пустотами в деревянном перекрытии на всей площади здания, которая составляла более 400 кв.м.", - отметили в ГСЧС.

В 04.15 пожар был локализован. До 10:00 пожарные работали над тем, чтобы разобрать деревянные конструкции перекрытия и крыши, чтобы добраться до скрытых очагов горения.

Вероятной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления.

Как сообщал УНН, вблизи столичного ТЦ загорелись складские помещения и паркинг.

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