Керівництво "Софії Київської" розповіло про сенсаційні знахідки під час реставрації
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. За результатами досліджень мозаїк, фресок та олійного живопису та реставраційних робіт у Софіївському соборі підтвердились здогадки про те, що пам’ятка мала двох замовників - Володимира Хрестителя і Ярослава Мудрого. Про це на прес-конференції в Києві розповіла генеральний директор Національного заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська, передає кореспондент УНН.
"Пройшов перший етап обстеження і реставрації і є певні цікаві результати. Сьогодні обстеження показали, що у нас з’явились цікаві загадки, з якими ми вперше стикнулись ще у 2013-14 роках при обстеженні в північній частині центрального трансепта. Сьогодні вони себе підтвердили... Дослідження і знахідки підтвердили, що "Софія" дійсно має два ктитора, два періоди, як то вкладається в теорію, висунуту нашими фахівцями. Це - Володимир Хреститель і Ярослав Мудрий. І навіть монументальний живопис мозаїки це підтверджує", - сказала директорка заповідника.
Вона пояснила, що в 2013-14-х роках були знайдені певні нашарування мозаїки на фреску - мозаїка була накладена поверх фрески. Під час цьогорічних досліджень мозаїк були виявлені ті самі нашарування на західних стовпах арки біля карниза.
"Це ще раз підтверджує те, що було два замовники, два періоди. Фактично, коли у 1015 р. помер Володимир, який був замовником Софіївського Собору, на зміну приходить його син Ярослав Мудрий, який намагається якомога швидше завершити опорядження собору, і в травні 1018 року - рівно 1 тис. років тому освітити цей храм. Мозаїку зробити не встигали, тож замалювали фрескою. Після освячення, налагодивши виробництво, продовжують на місцях мозаїчного розпису мозаїку замість фрески, що була намальована. Це підтвердилось зараз при цьому обстеженні", - сказала вона.
За словами Куковальської, окрім реставрації, буде проведено також хіміко-технологічний аналіз на мікробіоту.
Як повідомляв УНН, реставрацію Софійського собору завершать до кінця року