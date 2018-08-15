Руководство "Софии Киевской" рассказало о сенсационных находках во время реставрации

"Прошел первый этап обследования и реставрации и есть определенные интересные результаты. Сегодня обследования показали, что у нас появились интересные загадки, с которыми мы впервые столкнулись еще в 2013-14 годах при обследовании в северной части центрального трансепта. Сегодня они себя подтвердили. .. Исследования и находки подтвердили, что "София" действительно имеет два ктитора, два периода, так как это укладывается в теорию, выдвинутую нашими специалистами. Это - Владимир Креститель и Ярослав Мудрый. И даже монументальная живопись мозаики это подтверждает", - сказала директор заповедника.

Она пояснила, что в 2013-14-х годах были найдены определенные наслоения мозаики на фреску - мозаика была наложена поверх фрески. Во время нынешних исследований мозаик были обнаружены те же наслоения на западных столбах арки у карниза.

"Это еще раз подтверждает то, что было два заказчика, два периода. Фактически, когда в 1015 году умер Владимир, который был заказчиком Софиевского Собора, на смену приходит его сын Ярослав Мудрый, который старается как можно быстрее завершить отделку собора, и в мае 1018 года - ровно 1 тыс. лет назад осветить этот храм. Мозаику сделать не успевали, поэтому зарисовали фреской. После освящения, наладив производство, продолжают на местах мозаичного росписи мозаику вместо фрески, была нарисована. Это подтвердилось сейчас при этом обследовании ", - сказала в она.

По словам Куковальской, кроме реставрации, будет проведено также химико-технологический анализ на микробиоту.



Как сообщал УНН, реставрацию Софийского собора завершат до конца года