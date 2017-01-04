У керівництва “Агрейну” арештували банківських сертифікатів на майже 450 кг золота
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Дніпровський районний суд міста Києва арештував майно та коштовності, яке належить одному з фігурантів кримінального провадження у справі "Агрейну", зокрема, і вилучені раніше під час обшуків золоті злитки вагою 72 кг. Про це повідомляє УНН з посиланням на ухвалу суду Дніпровского райсуду столиці.
Так, одному з керівників агрохолдингу "Агрейн" Юрію Болотському, за версією слідства, інкримінується організація схем незаконного виведення активів компаніі за кордон.
Раніше, під час обшуків у вказаної особи було вилучено готівкові кошти та 72 кг золота, а також низку сертифікатів на дорогоцінні метали.
За клопотанням слідчого на вилучене у Ю.Болотського майно судом накладено арешти.
“Накласти арешт на тимчасово вилучена майно, яке належить підозрюваному Болотському Юрію”, — йдеться в ухвалі.
Зокрема суд, заарештував банківські сертифікати, в яких зазначено пробу золота “999,9” та вагу “1000 g” у кількості 385 штук.
Також, банківські сертифікати номіналом по 250 г золота у кількості 8 штук, номіналом по 500 г золота у кількості 5 штук, номіналом по 1000 г золота у кількості 58 штук, номіналом 20 г золота кількістю 31 штука, номіналом по 500 г — 1 штука, номіналом 100 г золота — 1 штук.
Окрім того, суд арештував дев’ять рахунків у різних банках, колекційні монети, золоті і срібні злитки та грошові кошти.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, керівництво агрохолдингу “Агрейн” може бути причетні до виводу активів українських фермерів в офшори.
Так, слідчі СБУ і прокуратури намагаються повернути низку окремих компаній, що входять до складу “Агрейну”, їх законним власникам... таоформлені на панамські компанії фермерські активи держави у таких областях як Київська, Одеська, Чернігівська тощо. Йдеться, зокрема, про елеватори, наповнені зерном, худобу, орендні пасовища і паї селян, які також сьогодні підконтрольні панамській компанії CAREYMAY FINANCE S. A.“, — повідомили “Подробиці”.
Також нагадаємо, низка посадовців “Агрейну” визнали свою провину у рейдерському захопленні активів холдингу та були засуджені.
А власник “Агрейну” П.Овчаренко вже розшукувався Інтерполом.