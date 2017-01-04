У руководства "Агрейну" арестовали банковских сертификатов на почти 450 кг золота

ukru
12 марта, 19:49 • 102595 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 131108 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 117320 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 114402 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 141702 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 114668 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 121536 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130397 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140479 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144707 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

12 марта, 20:50 • 55690 просмотра
Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

12 марта, 20:59 • 56331 просмотра
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

12 марта, 21:49 • 18195 просмотра
Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

12 марта, 21:54 • 38207 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

03:06 • 59296 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 102595 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 131108 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 105611 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 112869 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 141702 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 139327 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 147340 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 152097 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 150458 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 153755 просмотра
Актуальное
У руководства "Агрейну" арестовали банковских сертификатов на почти 450 кг золота

У руководства "Агрейну" арестовали банковских сертификатов на почти 450 кг золота

Киев • УНН

 • 22240 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Днепровский районный суд города Киева арестовал имущество и драгоценности, которое принадлежит одному из фигурантов уголовного производства по делу "Агрейну", в частности, и изъятые ранее в ходе обысков золотые слитки весом 72 кг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на постановление суда Днепровского райсуда столицы.

Так, одному из руководителей агрохолдинга "Агрейн" Юрию Болотскому, по версии следствия, инкриминируется организация схем незаконного вывода активов компании за границу.

Ранее, во время обысков в указанного лица было изъято наличные средства и 72 кг золота , а также ряд сертификатов на драгоценные металлы.

По ходатайству следователя на изъятое у Ю.Болотского имущество судом наложены аресты.

"Наложить арест на временно изъятое имущество, которое принадлежит подозреваемому Болотскому Юрию", - говорится в постановлении.

В частности суд арестовал банковские сертификаты, в которых указано пробу золота "999,9" и вес "1000 g" в количестве 385 штук.

Также, банковские сертификаты номиналом по 250 г золота в количестве 8 штук, номиналом по 500 г золота в количестве 5 штук, номиналом по 1000 г золота в количестве 58 штук, номиналом 20 г золота количеством 31 штука, номиналом по 500 г - 1 штука, номиналом 100 г золота - 1 штук.

Кроме того, суд арестовал девять счетов в разных банках, коллекционные монеты, золотые и серебряные слитки и денежные средства.

Напомним, по данным СМИ, руководство агрохолдинга "Агрейн" может быть причастно к выводу активов украинских фермеров в оффшоры .

Так, следователи СБУ и прокуратуры пытаются вернуть ряд отдельных компаний, входящих в состав "Агрейну", их законным владельцам ... и оформленные на панамские компании фермерские активы государства в таких областях как Киевская, Одесская, Черниговская и др. Речь идет о элеваторах, наполненных зерном, скот, арендные пастбища и паи крестьян, которые также сегодня подконтрольны  панамской компании CAREYMAY FINANCE SA ", - сообщили" Подробности ".

Также напомним, ряд должностных лиц "Агрейну" признали свою вину в рейдерском захвате активов холдинга и были осуждены .

А владелец "Агрейну" П.Овчаренко уже разыскивался Интерполом .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы