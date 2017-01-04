У руководства "Агрейну" арестовали банковских сертификатов на почти 450 кг золота
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Днепровский районный суд города Киева арестовал имущество и драгоценности, которое принадлежит одному из фигурантов уголовного производства по делу "Агрейну", в частности, и изъятые ранее в ходе обысков золотые слитки весом 72 кг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на постановление суда Днепровского райсуда столицы.
Так, одному из руководителей агрохолдинга "Агрейн" Юрию Болотскому, по версии следствия, инкриминируется организация схем незаконного вывода активов компании за границу.
Ранее, во время обысков в указанного лица было изъято наличные средства и 72 кг золота , а также ряд сертификатов на драгоценные металлы.
По ходатайству следователя на изъятое у Ю.Болотского имущество судом наложены аресты.
"Наложить арест на временно изъятое имущество, которое принадлежит подозреваемому Болотскому Юрию", - говорится в постановлении.
В частности суд арестовал банковские сертификаты, в которых указано пробу золота "999,9" и вес "1000 g" в количестве 385 штук.
Также, банковские сертификаты номиналом по 250 г золота в количестве 8 штук, номиналом по 500 г золота в количестве 5 штук, номиналом по 1000 г золота в количестве 58 штук, номиналом 20 г золота количеством 31 штука, номиналом по 500 г - 1 штука, номиналом 100 г золота - 1 штук.
Кроме того, суд арестовал девять счетов в разных банках, коллекционные монеты, золотые и серебряные слитки и денежные средства.
Напомним, по данным СМИ, руководство агрохолдинга "Агрейн" может быть причастно к выводу активов украинских фермеров в оффшоры .
Так, следователи СБУ и прокуратуры пытаются вернуть ряд отдельных компаний, входящих в состав "Агрейну", их законным владельцам ... и оформленные на панамские компании фермерские активы государства в таких областях как Киевская, Одесская, Черниговская и др. Речь идет о элеваторах, наполненных зерном, скот, арендные пастбища и паи крестьян, которые также сегодня подконтрольны панамской компании CAREYMAY FINANCE SA ", - сообщили" Подробности ".
Также напомним, ряд должностных лиц "Агрейну" признали свою вину в рейдерском захвате активов холдинга и были осуждены .
А владелец "Агрейну" П.Овчаренко уже разыскивался Интерполом .