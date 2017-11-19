У Кенії внаслідок ДТП з маршруткою загинули 12 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Щонайменше 12 людей загинули, двоє отримали серйозні поранення внаслідок аварії з маршрутним таксі на заході Кенії, повідомляє УНН з посиланням на Daily Nation.
Дорожньо-транспортна пригода сталася в ніч на неділю на автомобільній дорозі, що сполучає міста Елдорет і Накуру.
За даними місцевої поліції, водій маршрутки не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажівкою.
“Все 11 пасажирів і водій маршрутки загинули на місці події”, — повідомили місцеві правохоронні органи.
Зазначається, що водій вантажівки, а також ще одна людина, яка перебувала в машині, отримали серйозні поранення і доставлені в місцеву лікарню.
Як повідомляв УНН, у Києві зіткнулися два автомобілі, внаслідок чого постраждали шість людей.