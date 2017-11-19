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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 10166 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 43328 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 64013 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 71540 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 73888 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 61235 просмотра

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В Кении в результате ДТП с маршруткой погибли 12 человек

В Кении в результате ДТП с маршруткой погибли 12 человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. По меньшей мере 12 человек погибли, двое получили серьезные ранения в результате аварии с маршрутным такси на западе Кении, сообщает УНН со ссылкой на Daily Nation.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на воскресенье на автомобильной дороге, соединяющей города Элдорет и Накуру.

По данным местной полиции, водитель маршрутки не справился с управлением и столкнулся с грузовиком.

"Все 11 пассажиров и водитель маршрутки погибли на месте происшествия", - сообщили местные правоохранительные органы.

Отмечается, что водитель грузовика, а также еще один человек, находившийся в машине, получили серьезные ранения и доставлены в местную больницу.

Как сообщал УНН, в Киеве столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали шесть человек.

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