В Кении в результате ДТП с маршруткой погибли 12 человек

Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на воскресенье на автомобильной дороге, соединяющей города Элдорет и Накуру.

По данным местной полиции, водитель маршрутки не справился с управлением и столкнулся с грузовиком.

"Все 11 пассажиров и водитель маршрутки погибли на месте происшествия", - сообщили местные правоохранительные органы.

Отмечается, что водитель грузовика, а также еще один человек, находившийся в машине, получили серьезные ранения и доставлены в местную больницу.

Как сообщал УНН, в Киеве столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали шесть человек.