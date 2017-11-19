В Кении в результате ДТП с маршруткой погибли 12 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. По меньшей мере 12 человек погибли, двое получили серьезные ранения в результате аварии с маршрутным такси на западе Кении, сообщает УНН со ссылкой на Daily Nation.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на воскресенье на автомобильной дороге, соединяющей города Элдорет и Накуру.
По данным местной полиции, водитель маршрутки не справился с управлением и столкнулся с грузовиком.
"Все 11 пассажиров и водитель маршрутки погибли на месте происшествия", - сообщили местные правоохранительные органы.
Отмечается, что водитель грузовика, а также еще один человек, находившийся в машине, получили серьезные ранения и доставлены в местную больницу.
Как сообщал УНН, в Киеве столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали шесть человек.