У Кенії щонайменше троє людей загинули під час протестів опозиції
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Під час протесту опозиції у столиці Кенії Найробі відбулися масові сутички, щонайменше троє людей загинули, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Щонайменше троє людей загинули в сутичках із поліцією під час опозиційного протесту у столиці Кенії Найробі у п’ятницю, 17 листопада”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що багато демонстрантів під час сутичок були поранені, але їх точна кількість невідома.
Окрім того, під час протесту поліція застосувала сльозогінний газ, водомети та кийки.
Опоненти влади стверджують, що в деяких випадках поліцейські стріляли бойовими патронами. Демонстранти жбурляли в правоохоронців камінням, зводили та підпалювали барикади.
Зазначається, що сутички в Найробі відбулися під час протесту на підтримку опозиціонера Раіли Одінги, який закликав своїх прибічників до “руху національного опору” та невизнання результатів повторних президентських виборів.
Як повідомляв УНН, раніше троє людей загинули під час стрілянини на виборах в Кенії.