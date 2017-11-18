В Кении по меньшей мере три человека погибли во время протестов оппозиции

“По меньшей мере три человека погибли в столкновениях с полицией во время оппозиционного протеста в столице Кении Найроби в пятницу, 17 ноября”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что многие демонстранты во время столкновений были ранены, но их точное количество неизвестно.

Кроме того, во время протеста полиция применила слезоточивый газ, водометы и дубинки. Оппоненты власти утверждают, что в некоторых случаях полицейские стреляли боевыми патронами. Демонстранты бросали в стражей порядка камнями, строили и поджигали баррикады.

Отмечается, что столкновения в Найроби произошли во время протеста в поддержку оппозиционера Раилы Одинги, который призвал своих сторонников к “движению национального сопротивления” и непризнанию результатов повторных президентских выборов.

Как сообщал УНН, ранее три человека погибли во время стрельбы на выборах в Кении.