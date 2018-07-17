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У КДК пояснили свою лояльність до “Динамо”: матч Прем’єр-ліги пройде із повними трибунами

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. У червні поточного року після матчу “Динамо” — “Шахтар” контрольно-дисциплінарний комітет (КДК) Федерації футболу України прийняв рішення про застосування санкцій стосовно динамівців. Зобов’язали клуб сплатити штраф у розмірі 500 тисяч грн, а також постановили, що наступну свою гру “Динамо” має провести без глядачів. Чому таке рішення було прийнято та чи є шанси його пом’якшити, УНН намагався з’ясувати у голови КДК ФФУ Андрія Шумілова.

— Вболівальники “Динамо” після завершення матчу з “Шахтарем” масово вибігли на поле. За це, власне, і накладено покарання? І чи не занадто воно суворе?

— У своїх рішеннях КДК, по-перше, керується Дисциплінарними правилами ФФУ та регламентом УЕФА.

А по-друге, покарання, яке ми застосували за наслідками цього матчу, є найм’якшим із можливих. Причини в тому, що це вже був повторний випадок порушень з боку фанів динамівців, і ігнорування таких дій може призвести у майбутньому до повного безладу на стадіонах України. Та давайте по черзі.

Рішення, яке КДК приймав щодо дій вболівальників на останньому турі гри “Динамо Київ” стало наслідком порушення численних дисциплінарних правил.

Вболівальники масово вибігли на поле, напали на одного з гравців. І це вже було не перше таке порушення. На час розгляду КДК цієї ситуації “Динамо” вже мало одне попередження. Чесно кажучи, за таких обставин, рішення КДК має прийматися з урахуванням вже існуючих рішень, що були прийняті. І насправді у членів КДК було достатньо підстав, аби позбавити ФК права приймати вболівальників не на один, а на 2-3 матчі.

У той же час, відповідно до дисциплінарних правил, КДК має право застосовувати до клубів фінансові санкції. Тому коли розглядалося це питання, були присутні представники “Динамо”, їхня точка зору була врахована, і у нас була можливість оцінити всі фактори. Тож аби не позбавляти клуб глядачів на дві чи три гри поспіль, КДК прийняло рішення застосувати фінансове стягнення і залишити заборону запрошувати глядачів лише на одну гру.

— Тобто “Динамо” могло позбутися права запрошувати глядачів на три матчі, і таким чином з пустими трибунами міг би відбуватися матч із “Шахтарем”, що запланований на 3 серпня поточного року?

— Ви абсолютно праві. І цей аргумент був врахований КДК. Тобто дисциплінарний комітет враховував, які матчі мають відбуватися після застосування такої санкції. Ми не лише каральний орган, ми й орган, який має заохочувати футбольну спільноту для того, щоб вона об’єднувалася, поважала одне одного і щоб все відбувалось відповідно до правил.

Тому, звичайно, було враховано також те, що один із матчів вже цьогорічного розіграшу (третього туру української Прем’єр-ліги) буде матч між “Динамо Київ” та “Шахтарем” в Одесі. Це один із дуже цікавих матчів, це завжди інтрига і багато глядачів. Ми вирішили, що вся футбольна спільнота не повинна страждати через дії окремих вболівальників. На мій погляд, це досить обґрунтоване рішення. У членів КДК не виникало сумнівів щодо правильності цього рішення.

— Чи можна вважати, що застосовані штрафні санкції гарантуватимуть порядок під час наступних матчів?

— Це питання не до КДК. Над цим, в першу чергу, мають працювати самі клуби, які повинні проводити роз’яснювальну роботу зі своїми вболівальниками, інформувати їх про наслідки порушень регламенту проведення матчів.

Єдине, що я можу додати з цього приводу, так це те, що у разі повторних порушень і безладів, санкції будуть ще суворішими. І повторюся, що навіть цього разу ми повинні були позбавити “Динамо” права запрошувати глядачів не на один, а на декілька матчів. Це передбачено не тільки регламентом ФФУ, а й практикою УЄФА.

Ми ж із розумінням поставилися до ситуації, і розраховуємо на взаємне розуміння з боку ФК “Динамо Київ” та їх вболівальників. Наше рішення більш, ніж лояльне. І воно таке, аби дати шанс клубу домовитися зі своїми фанами.

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