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В КДК объяснили свою лояльность к "Динамо": матч Премьер-лиги пройдет с полными трибунами

В КДК объяснили свою лояльность к "Динамо": матч Премьер-лиги пройдет с полными трибунами

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 июля. УНН. В июне текущего года после матча “Динамо” — “Шахтер” Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Федерации футбола Украины принял решение о применении санкций в отношении динамовцев. Обязали клуб уплатить штраф в размере 500 тысяч грн, а также постановили, что следующую свою игру “Динамо” дожно провести без зрителей. Почему такое решение было принято и есть ли шансы его смягчить, УНН пытался выяснить у председателя КДК ФФУ Андрея Шумилова.

— Болельщики “Динамо” после завершения матча с “Шахтером” массово выбежали на поле. За это, собственно, и введено наказание? И не слишком ли оно строгое?

— В своих решениях КДК, во-первых, руководствуется Дисциплинарным правилам ФФУ и регламентом УЕФА.

А во-вторых, наказание, которое мы применили по результатам этого матча, является самым мягким из возможных. Причины в том, что это был повторный случай нарушений со стороны фанов динамовцев, и игнорирование таких действий может привести в будущем к полному беспорядку на стадионах Украины. Но давайте по порядку.

Решение, которое КДК принимал относительно действий болельщиков на последнем туре игры “Динамо Киев” стало следствием нарушения многочисленных дисциплинарных правил.

Болельщики массово выбежали на поле, напали на одного из игроков. И это уже было не первое такое нарушение. На время рассмотрения КДК этой ситуации у  “Динамо” уже было одно предупреждение. Честно говоря, при таких обстоятельствах решение КДК должно приниматься с учетом уже существующих решений, которые были приняты. И на самом деле у членов КДК было достаточно оснований, чтобы лишить ФК права принимать болельщиков не на один, а на 2-3 матча.

В то же время, в соответствии с дисциплинарными правилами, КДК вправе применять к клубам финансовые санкции. Поэтому когда рассматривался этот вопрос, присутствовали представители “Динамо”, их точка зрения была учтена, и у нас была возможность оценить все факторы. Поэтому, чтобы не лишать клуб зрителей на две или три игры подряд, КДК приняло решение применить финансовое взыскание и оставить запрет приглашать зрителей только на одну игру.

— То есть “Динамо” могло лишиться права приглашать зрителей на три матча, и таким образом с пустыми трибунами мог бы происходить матч с “Шахтером”, который запланирован на 3 августа текущего года?

— Вы абсолютно правы. И этот аргумент был учтен КДК. То есть дисциплинарный комитет учитывал, какие матчи должны проходить после применения такой санкции. Мы не только карательный орган, мы и орган, который должен поощрять футбольное сообщество для того, чтобы она объединялось, уважало друг друга и чтобы все происходило в соответствии с правилами.

Поэтому, конечно, было учтено и то, что одним из матчей уже нынешнего розыгрыша (третьего тура украинской Премьер-лиги) будет матч между “Динамо Киев” и “Шахтером” в Одессе. Это один из очень интересных матчей, это всегда интрига и много зрителей. Мы решили, что вся футбольная общественность не должна страдать из-за действий отдельных болельщиков. На мой взгляд, это достаточно обоснованное решение. У членов КДК не возникало сомнений в правильности этого решения.

— Можно ли считать, что примененные штрафные санкции смогут гарантировать порядок во время следующих матчей?

— Это вопрос не к КДК. Над этим, в первую очередь, должны работать сами клубы, которые должны проводить разъяснительную работу со своими болельщиками, информировать их о последствиях нарушений регламента проведения матчей.

Единственное, что я могу добавить по этому поводу, так это то, что в случае повторных нарушений и беспорядков, санкции будут еще строже. И повторюсь, что даже в этот раз мы должны были лишить “Динамо” права приглашать зрителей не на один, а на несколько матчей. Это предусмотрено не только регламентом ФФУ, но и практикой УЕФА.

Мы же с пониманием отнеслись к ситуации, и рассчитываем на взаимное понимание со стороны ФК “Динамо Киев” и их болельщиков. Наше решение более чем лояльное. И оно такое, чтобы дать шанс клубу договориться со своими фанами.

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