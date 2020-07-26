У Казахстані вже 81 720 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. У Казахстані за минулу добу виявлено 1 494 випадків коронавірусної інфекції, загальна кількість заражень досягла 81 720, повідомила у неділю міжвідомча комісія, передає УНН з посиланням на офіційне повідомлення.
“Зареєстровані 1 494 нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією, з них симптомних носіїв — 856, безсимптомних носіїв — 638”, — йдеться в повідомленні комісії в Telegram-каналі.
Найбільше число нових випадків виявлено в Алма-Аті (173) і Нур-Султані (284).
Варто також відзначити, що 13 липня в Казахстані було оголошено національним днем жалоби за загиблими від коронавірусу. Про це в телезверненні оголосив президент країни Касим-Жомарт Токаєв.
“Мною прийнято рішення оголосити 13 липня Днем національного трауру за казахами, які стали жертвами пандемії. Упевнений, що кожен з нас, де б не знаходився в цей день, вшанує пам’ять тих, хто не з нами”, — сказав він.