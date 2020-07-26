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У Казахстані вже 81 720 випадків COVID-19

У Казахстані вже 81 720 випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. У Казахстані за минулу добу виявлено 1 494 випадків коронавірусної інфекції, загальна кількість заражень досягла 81 720, повідомила у неділю міжвідомча комісія, передає УНН з посиланням на офіційне повідомлення.

“Зареєстровані 1 494 нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією, з них симптомних носіїв — 856, безсимптомних носіїв — 638”, — йдеться в повідомленні комісії в Telegram-каналі.

Найбільше число нових випадків виявлено в Алма-Аті (173) і Нур-Султані (284).

Варто також відзначити, що 13 липня в Казахстані було оголошено національним днем жалоби за загиблими від коронавірусу. Про це в телезверненні оголосив президент країни Касим-Жомарт Токаєв.

“Мною прийнято рішення оголосити 13 липня Днем національного трауру за казахами, які стали жертвами пандемії. Упевнений, що кожен з нас, де б не знаходився в цей день, вшанує пам’ять тих, хто не з нами”, — сказав він.

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