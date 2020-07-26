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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100873 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 109679 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 114546 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 146161 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 115044 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 138726 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103657 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102764 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 105034 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102263 просмотра

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В Казахстане уже 81 720 случаев COVID-19

В Казахстане уже 81 720 случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11656 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1 494 случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 81 720, сообщила в воскресенье межведомственная комиссия, передает УНН со ссылкой на официальное сообщение.

“Зарегистрированы 1 494 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей — 856, бессимптомных носителей — 638”, — говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале.

Наибольшее число новых случаев выявлено в Алма-Ате (173) и Нур-Султане (284).

Стоит также отметить, что 13 июля в Казахстане было объявлено национальным днем траура по погибшим от коронавируса. Об этом в телеобращении объявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

“Мной принято решение объявить 13 июля Днем национального траура по казахстанцам, которые стали жертвами пандемии. Уверен, что каждый из нас, где бы ни находился в этот день, почтит память ушедших”, — сказал он.

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