В Казахстане уже 81 720 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1 494 случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 81 720, сообщила в воскресенье межведомственная комиссия, передает УНН со ссылкой на официальное сообщение.
“Зарегистрированы 1 494 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей — 856, бессимптомных носителей — 638”, — говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале.
Наибольшее число новых случаев выявлено в Алма-Ате (173) и Нур-Султане (284).
Стоит также отметить, что 13 июля в Казахстане было объявлено национальным днем траура по погибшим от коронавируса. Об этом в телеобращении объявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
“Мной принято решение объявить 13 июля Днем национального траура по казахстанцам, которые стали жертвами пандемии. Уверен, что каждый из нас, где бы ни находился в этот день, почтит память ушедших”, — сказал он.