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У Казахстані режим надзвичайного стану через COVID-19 продовжили до 1 травня

У Казахстані режим надзвичайного стану через COVID-19 продовжили до 1 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв продовжив дію надзвичайного стану на території країни до 1 травня, підписавши відповідний указ, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

У Казахстані на COVID-19 заразилися 1199 людей, одужали 203. У країні зафіксована висока захворюваність медичного персоналу через ненормований графік роботи і брак засобів захисту. Зокрема, в місті Алмати за добу заразилися 116 медпрацівників.

У столиці Казахстану, місті Нур-Султан, місцевим жителям, які з 28 березня дотримуються режиму самоізоляції, виходячи з дому тільки до магазинів, аптек, на роботу чи винести сміття, заборонили співати на балконах після 23:00.

“Розуміємо, що складно перебувати в самоізоляції, проте просимо вас із повагою ставитися до оточення і дотримуватися тиші після 23:00, в тому числі це стосується співу з вікон і на балконах”, — заявили в департаменті поліції Нур-Султана. Там попередили, що порушники тиші притягатимуться до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, станом на ранок 14 квітня в Україні зафіксовано 3372 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 98 — летальні.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

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