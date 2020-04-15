В Казахстане режим чрезвычайного положения из COVID-19 продолжили до 1 мая

В Казахстане COVID-19 заразились 1199 человек выздоровели 203. В стране зафиксирована высокая заболеваемость медицинского персонала из-за ненормированного графика работы и недостаток средств защиты. В частности, в городе Алматы за сутки заразились 116 медработников.

В столице Казахстана, городе Нур-Султан, местным жителям, которые с 28 марта соблюдают режим самоизоляции, выходя из дома только в магазины, аптеки, на работу или вынести мусор, запретили петь на балконах после 23:00.

“Понимаем, что сложно находиться в самоизоляции, однако просим вас с уважением относиться к окружающим и соблюдать тишину после 23:00, в том числе это касается пения из окон и на балконах”, — заявили в департаменте полиции Нур-Султана. Там предупредили, что нарушители тишины привлечены к административной ответственности.

Напомним, по состоянию на утро 14 апреля в Украине зафиксировано 3372 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 98 — летальные.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.