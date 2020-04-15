В Казахстане режим чрезвычайного положения из COVID-19 продолжили до 1 мая

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 41867 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 50691 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 65174 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 65513 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 93129 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 77762 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101582 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105480 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130649 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130242 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В Казахстане режим чрезвычайного положения из COVID-19 продолжили до 1 мая

В Казахстане режим чрезвычайного положения из COVID-19 продолжили до 1 мая

Киев  •  УНН

 • 11417 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продлил действие чрезвычайного положения на территории страны до 1 мая, подписав соответствующий указ, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

В Казахстане COVID-19 заразились 1199 человек выздоровели 203. В стране зафиксирована высокая заболеваемость медицинского персонала из-за ненормированного графика работы и недостаток средств защиты. В частности, в городе Алматы за сутки заразились 116 медработников.

В столице Казахстана, городе Нур-Султан, местным жителям, которые с 28 марта соблюдают режим самоизоляции, выходя из дома только в магазины, аптеки, на работу или вынести мусор, запретили петь на балконах после 23:00.

“Понимаем, что сложно находиться в самоизоляции, однако просим вас с уважением относиться к окружающим и соблюдать тишину после 23:00, в том числе это касается пения из окон и на балконах”, — заявили в департаменте полиции Нур-Султана. Там предупредили, что нарушители тишины привлечены к административной ответственности.

Напомним, по состоянию на утро 14 апреля в Украине зафиксировано 3372 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 98 — летальные.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

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