У Казахстані чоловіка засудили за критику В.Путіна у соцмережах
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Суд у Казахстані засудив підприємця і громадського працівника Саната Досова за критику про російського президента Володимира Путіна, передає УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
Як повідомляє видання, суд в Актобе 27 грудня визнав С.Досова винним у “розпалюванні соціальної ворожнечі” через повідомлення у Facebook від липня 2014 року до березня 2016 року.
Повідомляється, що вироком суду Санат Досов визнаний винним і йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі на 3 роки, з відбуванням покарання в колонії загального режиму. Адвокат С.Досова заявив, що оскаржуватиме рішення суду.
Видання зазначає, у прокуратурі заявили, що 46-річний Досов порушив закон, коли почав писати у соцмережах про те, що В.Путін руйнує Росію, критикуючи його соціальну політику і засуджуючи агресію Москви в Україні.
Також повідомляється, що С.Досов визнав провину і просив суд не позбавляти його волі, бо має на утриманні шість дітей, четверо з яких — неповнолітні.
Нагадаємо, жителя Казахстану Ігоря Чуприна засудили до 5,5 років тюрми через заклики приєднати Казахстан до Росії.