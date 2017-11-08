У Каталонії страйкарі заблокували більше 50 автошляхів

Страйкарі заблокували автомобільні та залізничні шляхи, а також ключові автобани. Загалом у Каталонії заблоковано понад 50 шляхів. Наразі достеменно невідомо, скільки людей не змогли потрапити на роботу через акції. Деякі протестувальники вийшли на вулиці під прапорами Каталонії та з банерами, що закликають звільнити заарештованих членів розпущеного каталонського уряду.

Зазначається, що формально профспілки закликали людей відстоювати свої трудові права у зв'язку з тим, що Мадрид вирішив полегшити вихід бізнесу з Каталонії - перенесення штаб-квартир компаній до інших регіонів. До того ж, іспанське законодавство забороняє влаштовувати страйки з політичних мотивів.

Дві головні профспілки Іспанії - CCOO та UGT - акцію не підтримали. Порівняно з масовим страйком, який відбувся в Каталонії 3 жовтня - після референдуму про незалежність від Іспанії, - у Барселоні до акцій приєдналися менше людей.

Як повідомляв УНН, близько 700 тисяч людей взяли участь в мітингах в Барселоні у жовтні.