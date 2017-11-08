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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 60706 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 129048 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 107414 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109960 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108101 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100941 просмотра

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В Каталонии во время забастовки заблокировали более 50 автодорог

В Каталонии во время забастовки заблокировали более 50 автодорог

Киев  •  УНН

 • 11521 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Каталонии начался региональный забастовку, заблокированы более 50 автодорог, в частности автобаны, а также железнодорожные пути, передает УНН со ссылкой на DW.

Бастующие заблокировали автомобильные и железнодорожные пути, а также ключевые автобаны. Всего в Каталонии заблокировано более 50 путей. Пока точно неизвестно, сколько людей не смогли попасть на работу из-за акции. Некоторые протестующие вышли на улицы под флагами Каталонии и с баннерами, призывающими освободить арестованных членов распущенного каталонского правительства.

Отмечается, что формально профсоюзы призвали людей отстаивать свои трудовые права в связи с тем, что Мадрид решил облегчить выход бизнеса из Каталонии - перенос штаб-квартир компаний в другие регионы. К тому же, испанское законодательство запрещает устраивать забастовки по политическим мотивам.

Две главные профсоюза Испании - CCOO и UGT - акцию не поддержали. По сравнению с массовой забастовкой, которая состоялась в Каталонии 3 октября - после референдума о независимости от Испании - в Барселоне к акции присоединились меньше людей.

Как сообщал УНН, около 700 тысяч человек приняли участие в митингах в Барселоне в октябре.

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