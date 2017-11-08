В Каталонии во время забастовки заблокировали более 50 автодорог

Бастующие заблокировали автомобильные и железнодорожные пути, а также ключевые автобаны. Всего в Каталонии заблокировано более 50 путей. Пока точно неизвестно, сколько людей не смогли попасть на работу из-за акции. Некоторые протестующие вышли на улицы под флагами Каталонии и с баннерами, призывающими освободить арестованных членов распущенного каталонского правительства.

Отмечается, что формально профсоюзы призвали людей отстаивать свои трудовые права в связи с тем, что Мадрид решил облегчить выход бизнеса из Каталонии - перенос штаб-квартир компаний в другие регионы. К тому же, испанское законодательство запрещает устраивать забастовки по политическим мотивам.

Две главные профсоюза Испании - CCOO и UGT - акцию не поддержали. По сравнению с массовой забастовкой, которая состоялась в Каталонии 3 октября - после референдума о независимости от Испании - в Барселоне к акции присоединились меньше людей.

Как сообщал УНН, около 700 тысяч человек приняли участие в митингах в Барселоне в октябре.