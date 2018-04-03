У Карпатах зберігається значний рівень лавинної небезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Значний рівень сніголавинної небезпеки зберігається в горах Івано-Францівської та Закарпатської областей. Про це повідомив прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій України, передає УНН.
"За даними Українського гідрометцентру, 3 квітня у горах Iвано-Франкiвської і високогір'ї Закарпатської областей зберігається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у французьких Альпах загинув чоловік, а також ще четверо осіб – одна жінка і три чоловіки – постраждали у результаті сходження лавини.
Також УНН раніше повідомляв, що у результаті сходження лавини в горах вище населеного пункту Фішерталь у Швейцарії загинули п'ять із шести лижників, які знаходилися на горі.
Крім того, українців 2 квітня попереджали про небезпеку сходження лавин у горах Iвано-Франкiвської та високогір'ї Закарпатської областей через снігопади.