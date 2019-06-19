У Карпатах зберігається загроза селів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Через зливи у Карпатському регіоні у гiрських районах iснує загроза сходу селевих потокiв. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"За прогнозом Укргідрометцентру, у зв'язку з очiкуваними значними та мiсцями сильними зливами протягом 19 червня в басейнах Прута i Сiрету очiкується змiна гiдрологiчного режиму з пiдйомами рiвнiв води на 0,3-1,0 м над рiвнями 17 червня на 8 годину. У гiрських районах iснує загроза сходу селевих потокiв", - вказали у відомстві.
Нагадаємо, за даними синоптиків, на цьому тижні в Україну повернуться дощі та грози.