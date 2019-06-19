В Карпатах сохраняется угроза селей

"По прогнозу Укргидрометцентра, в связи с ожидаемыми значительными и местами сильными ливнями в течение 19 июня в бассейнах Прута i Сирета ожидается изменение гидрологических режима с подъемом уровней воды на 0,3-1,0 м над уровнями 17 июня на 8:00. В горных районах существует угроза схода селевых потоков", - указали в ведомстве.

Напомним, по данным синоптиков, на этой неделе в Украину вернутся дожди и грозы.