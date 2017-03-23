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У Карпатах збережеться лавинна небезпека

У Карпатах збережеться лавинна небезпека

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Протягом 23 березня у високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей збережеться ІІІ (значний) рівень лавинної небезпеки. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу ДСНС України.

“За прогнозами Укргідрометцентру, 23 березня у високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається III (значний) рівень лавинної небезпеки”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 березня у західних та північних областях буде хмарно з проясненнями.

Вітер буде переважно північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Денна температура становитиме 9-14 градусів, на Закарпатті — 16-21 градусів.

На решті території очікується мінлива хмарність, без опадів; вітер південно-західний, 5-10 м/с; температура вдень 12-17 градусів тепла.

Українські Національні Новини

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