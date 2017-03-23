У Карпатах збережеться лавинна небезпека

“За прогнозами Укргідрометцентру, 23 березня у високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається III (значний) рівень лавинної небезпеки”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 березня у західних та північних областях буде хмарно з проясненнями.



Вітер буде переважно північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Денна температура становитиме 9-14 градусів, на Закарпатті — 16-21 градусів.

На решті території очікується мінлива хмарність, без опадів; вітер південно-західний, 5-10 м/с; температура вдень 12-17 градусів тепла.