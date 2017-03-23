У Карпатах збережеться лавинна небезпека
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Протягом 23 березня у високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей збережеться ІІІ (значний) рівень лавинної небезпеки. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу ДСНС України.
“За прогнозами Укргідрометцентру, 23 березня у високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається III (значний) рівень лавинної небезпеки”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 23 березня у західних та північних областях буде хмарно з проясненнями.
Вітер буде переважно північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Денна температура становитиме 9-14 градусів, на Закарпатті — 16-21 градусів.
На решті території очікується мінлива хмарність, без опадів; вітер південно-західний, 5-10 м/с; температура вдень 12-17 градусів тепла.