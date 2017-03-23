В Карпатах сохранится лавинная опасность

"По прогнозам Укргидрометцентра, 23 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется III (значительный) уровень лавинной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 марта в западных и северных областях облачно с прояснениями.



Ветер будет преимущественно северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Дневная температура составит 9-14 градусов, на Закарпатье - 16-21 градусов.

На остальной территории ожидается переменная облачность, без осадков; ветер юго-западный, 5-10 м/с; температура днем ​​12-17 градусов тепла.