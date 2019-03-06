У Карпатах завтра збережеться лавинна небезпека
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Завтра та післязавтра на високогір'ї Закарпатської та у горах Івано-Франківської областей утримається значна сніголавинна небезпека. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"6-7 березня на високогір'ї Закарпатської та у горах Івано-Франківської областей утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - повідомили УНН.
Як повідомляв УНН, в наступні три доби в більшості областей переважно без опадів, лише вдень 8 березня у Карпатах та північних областях, 9 березня на Лівобережжі місцями невеликий дощ.
На Київщині завтра без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 6-11° тепла; у Києві вночі 1-3° морозу, вдень близько 10° тепла.
Як повідомляв УНН, на заході України оголосили штормове попередження.