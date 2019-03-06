В Карпатах завтра сохранится лавинная опасность

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 6971 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 113691 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 117824 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 120420 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 120434 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 151123 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116832 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141192 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145125 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130474 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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В Карпатах завтра сохранится лавинная опасность

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Киев  •  УНН

 • 12535 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Завтра и послезавтра на высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей сохранится значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

"6-7 марта на высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сообщили УНН.

Как сообщал УНН, в последующие трое суток в большинстве областей преимущественно без осадков, лишь днем 8 марта в Карпатах и северных областях, 9 марта на Левобережье местами небольшой дождь.

В Киевской области завтра без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5 ° мороза, днем 6-11 ° тепла; в Киеве ночью 1-3 ° мороза, днем около 10 ° тепла.

Как сообщал УНН, на западе Украины объявили штормовое предупреждение.

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