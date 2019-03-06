В Карпатах завтра сохранится лавинная опасность

"6-7 марта на высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сообщили УНН.



Как сообщал УНН, в последующие трое суток в большинстве областей преимущественно без осадков, лишь днем 8 марта в Карпатах и северных областях, 9 марта на Левобережье местами небольшой дождь.



В Киевской области завтра без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5 ° мороза, днем 6-11 ° тепла; в Киеве ночью 1-3 ° мороза, днем около 10 ° тепла.

Как сообщал УНН, на западе Украины объявили штормовое предупреждение.