У Карпатах травмувалася молода туристка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Туристка впала та отримала травму під час проходження маршрутом у горах. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС в Івано-Франківській області, передає УНН.
"16 липня о 16:16 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що під час проходження маршрутом від озера Несамовите, що на території Яремчанської міської ради, у напрямку гори Гутин Томнатик Закарпатської області, впавши, пошкодила нижню кінцівку громадянка 1999 р.н. та самостійно не може продовжити пересування. Потерпіла відпочивала в складі групи туристів з 4 чоловік", - йдеться в повідомленні.
О 21:00 рятувальники виявили в районі озера Несамовите групу туристів з потерпілою та на ношах транспортували її до бази відпочинку "Заросляк".
О 00:00 17 липня потерпіла разом із друзями відбула до місця постійного проживання.
Нагадаємо, на Прикарпатті під час збору грибів у лісі заблукала група туристів у кількості 13 осіб, з них 3 дітей.