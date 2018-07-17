В Карпатах травмировалась молодая туристка

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 46379 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104606 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126361 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133762 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169975 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153653 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141330 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130475 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181881 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118341 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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В Карпатах травмировалась молодая туристка

В Карпатах травмировалась молодая туристка

Киев  •  УНН

 • 13168 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Туристка упала и получила травму во время прохождения маршрута в горах. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области, передает УНН.

"16 июля в 16:16 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что во время прохождения по маршрута от озера Неистовое, что на территории Яремчанского городского совета, в направлении горы Гутин Томнатек Закарпатской области, упав, повредила нижнюю конечность гражданка 1999 г.р. и самостоятельно не может продолжить передвижение. Потерпевшая отдыхала в составе группы туристов из 4 человек", - говорится в сообщении.

В 21:00 спасатели обнаружили в районе озера Неистовое группу туристов с потерпевшей и на носилках транспортировали ее до базы отдыха "Заросляк".

В 00:00 17 июля потерпевшая вместе с друзьями отправилась в место постоянного проживания.

Напомним, на Прикарпатье во время сбора грибов в лесу заблудилась группа туристов в количестве 13 человек, из них 3 детей.

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