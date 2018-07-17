В Карпатах травмировалась молодая туристка

"16 июля в 16:16 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что во время прохождения по маршрута от озера Неистовое, что на территории Яремчанского городского совета, в направлении горы Гутин Томнатек Закарпатской области, упав, повредила нижнюю конечность гражданка 1999 г.р. и самостоятельно не может продолжить передвижение. Потерпевшая отдыхала в составе группы туристов из 4 человек", - говорится в сообщении.

В 21:00 спасатели обнаружили в районе озера Неистовое группу туристов с потерпевшей и на носилках транспортировали ее до базы отдыха "Заросляк".

В 00:00 17 июля потерпевшая вместе с друзьями отправилась в место постоянного проживания.

Напомним, на Прикарпатье во время сбора грибов в лесу заблудилась группа туристов в количестве 13 человек, из них 3 детей.