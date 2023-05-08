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У Карпатах сніг у травні, по Україні прогнозують заморозки

У Карпатах сніг у травні, по Україні прогнозують заморозки

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КИЇВ. 8 травня. УНН. На одній з найвищих вершин українських Карпат - Піп Іван Чорногірський - випав сніг і вдарив мороз, повідомили на Чорногірському гірському пошуково-рятувальному посту. За прогнозом Укргідрометцентру, в Україні будуть нічні заморозки, пише УНН.

Деталі

У Карпатах, за даними рятувального посту, на ранок було 4° морозу, випало до 5 сантиментрів снігу.

За прогнозом синоптиків, цим не обмежиться. Холод очікується не тільки в горах - по Україні прогнозують нічні заморозки.

9-10 травня у південній частині, східних та Дніпропетровській областях, вдень 11 травня місцями на Лівобережжі короткочасні дощі; на решті території без істотних опадів.

Температура вночі 1-8° тепла, в Україні, крім Закарпаття, півдня та сходу, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, 10-11 травня на заході країни місцями і у повітрі заморозки 0-3°; температура вдень 9-15° тепла, на Закарпатті 16-20°, повідомили в Укргідрометцентрі.

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