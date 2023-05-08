В Карпатах снег в мае, по Украине прогнозируют заморозки
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. На одной из самых высоких вершин украинских Карпат - Поп Иван Черногорский - выпал снег и ударил мороз, сообщили на Черногорском горном поисково-спасательном посту. По прогнозу Укргидрометцентра, в Украине будут ночные заморозки, пишет УНН.
Детали
В Карпатах, по данным спасательного поста, на утро было 4° мороза, выпало до 5 сантиметров снега.
По прогнозу синоптиков, этим не ограничится. Холод ожидается не только в горах - по Украине прогнозируют ночные заморозки.
9-10 мая в южной части, восточных и Днепропетровской областях, днем 11 мая местами на Левобережье кратковременные дожди; на остальной территории без существенных осадков.
Температура ночью 1-8° тепла, в Украине, кроме Закарпатья, юга и востока, на поверхности почвы заморозки 0-5°, 10-11 мая на западе страны местами и в воздухе заморозки 0-3°; температура днем 9-15° тепла, на Закарпатье 16-20°, сообщили в Укргидрометцентре.