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13 марта, 13:40 • 116603 просмотра

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В Карпатах снег в мае, по Украине прогнозируют заморозки

В Карпатах снег в мае, по Украине прогнозируют заморозки

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 мая. УНН. На одной из самых высоких вершин украинских Карпат - Поп Иван Черногорский - выпал снег и ударил мороз, сообщили на Черногорском горном поисково-спасательном посту. По прогнозу Укргидрометцентра, в Украине будут ночные заморозки, пишет УНН.

Детали

В Карпатах, по данным спасательного поста, на утро было 4° мороза, выпало до 5 сантиметров снега.

По прогнозу синоптиков, этим не ограничится. Холод ожидается не только в горах - по Украине прогнозируют ночные заморозки.

9-10 мая в южной части, восточных и Днепропетровской областях, днем 11 мая местами на Левобережье кратковременные дожди; на остальной территории без существенных осадков.

Температура ночью 1-8° тепла, в Украине, кроме Закарпатья, юга и востока, на поверхности почвы заморозки 0-5°, 10-11 мая на западе страны местами и в воздухе заморозки 0-3°; температура днем 9-15° тепла, на Закарпатье 16-20°, сообщили в Укргидрометцентре.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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