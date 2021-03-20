Рятувальники попередили про значну сніголавинну небезпеку в Карпатах

Цитата

"20-21 березня у середньогiр’ї Львівської, у високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Сира та прохолодна погода протримається в Україні до кінця тижня. На вихідних очікуються дощ та мокрий сніг, по країні - до 8 градусів морозу, у Карпатах - до 12 градусів нижче нуля.

На Київщині 20 березня хмарно з проясненнями; місцями невеликий мокрий сніг.