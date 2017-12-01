У Карпатах підвищена небезпека сходження лавин
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У Карпатах у п'ятницю підвищена небезпека сходження лавин. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
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"1 грудня, у зв’язку зі снігопадами, у високогір'ї східної частини Закарпатської області зберігається значна лавинна небезпека ( 3 рівень)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 1 грудня на більшості території України очікуються дощі.