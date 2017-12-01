В Карпатах повышенная опасность схода лавин
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Карпатах в пятницу повышенная опасность схода лавин. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
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"1 декабря, в связи со снегопадами, в высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется значительная лавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, 1 декабря на большей части территории Украины ожидаются дожди.