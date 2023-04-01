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У Карпатах через відлигу загроза лавин: туристів просять не ходити в гори

У Карпатах через відлигу загроза лавин: туристів просять не ходити в гори

Київ • УНН

 • 312128 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Туристів попередили про сніголавинну небезпеку в Карпатах через вiдлигу. У відділі гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру радять не йти у високогір'я, передає УНН.

Деталі

За даними відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру, значна сніголавинна небезпека (3 рівень), у зв’язку з вiдлигою, очікується 1-2 квітня на високогiр'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!" - наголосили фахівці.

Нагадаємо

Днями у Карпатах вдарив 14-градусний мороз і намело до півтора метра снігу.

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