У Карпатах через відлигу загроза лавин: туристів просять не ходити в гори
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Туристів попередили про сніголавинну небезпеку в Карпатах через вiдлигу. У відділі гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру радять не йти у високогір'я, передає УНН.
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За даними відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру, значна сніголавинна небезпека (3 рівень), у зв’язку з вiдлигою, очікується 1-2 квітня на високогiр'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.
"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!" - наголосили фахівці.
Нагадаємо
Днями у Карпатах вдарив 14-градусний мороз і намело до півтора метра снігу.