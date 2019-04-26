У Карпатах через відлигу існує небезпека сходження лавин
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей у зв’язку з відлигою зберігається значна сніголавинна небезпека, 26 квітня. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“За даними УкрГідрометцентру, у зв’язку з відлигою, 26 квітня у високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень)”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, в Україні 29-30 квітня та 1-2 травня переважатиме дощова погода, денна температура знизиться до 10-16°, на півдні країни та Закарпатті до 15-20°.