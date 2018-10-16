У канцелярії Нетаньяху повідомили, що Австралія може перенести посольство в Єрусалим

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон розглядає можливість визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і перенесення в це місто з Тель-Авіва свого посольства в єврейській державі. Про це повідомила в понеділок канцелярія прем’єр-міністра Ізраїлю за підсумками телефонних переговорів Біньяміна Нетаньяху зі своїм австралійським колегою, інформує УНН.