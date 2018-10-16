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У канцелярії Нетаньяху повідомили, що Австралія може перенести посольство в Єрусалим

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон розглядає можливість визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і перенесення в це місто з Тель-Авіва свого посольства в єврейській державі. Про це повідомила в понеділок канцелярія прем’єр-міністра Ізраїлю за підсумками телефонних переговорів Біньяміна Нетаньяху зі своїм австралійським колегою, інформує УНН.

“Сьогодні відбулася телефонна розмова між прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньяху і прем’єр-міністром Австралії Скоттом Моррісоном. Прем’єр-міністр Австралії заявив, що розглядає можливість офіційно визнати Єрусалим столицею Ізраїлю і перенести туди австралійське посольство”, — йдеться в поширеному відомством ізраїльського прем’єра комюніке.

“Нетаньяху подякував йому за це”, — додали в канцелярії.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф заявив, що “Ізраїль — єдиний режим в нашому регіоні з “секретної” і “незадекларованої” програмою ядерної зброї, що включає “реальний ядерний арсенал” і закликав Тель-Авів визнати це.

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