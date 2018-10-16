В канцелярии Нетаньяху сообщили, что Австралия может перенести посольство в Иерусалим

“Сегодня состоялся телефонный разговор между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном. Премьер-министр Австралии заявил, что рассматривает возможность официально признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда австралийское посольство”, — говорится в распространенном ведомством израильского премьера коммюнике.

“Нетаньяху поблагодарил его за это”, — добавили в канцелярии.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что “Израиль — единственный режим в нашем регионе с “секретной” и “незадекларированной” программой ядерного оружия, включающий “реальный ядерный арсенал” и призвал Тель-Авив признать это.